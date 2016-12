Il Tribunale del Riesame di Brescia ha confermato il carcere per Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore arrestato per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio. Lo hanno reso noto i legali dell'uomo, che avevano chiesto per il muratore di Mapello la scarcerazione o in alternativa i domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico. Bossetti si trova in carcere dal 16 giugno.