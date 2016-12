Renzi apre ufficialmente Expo 2015

"Dichiaro ufficialmente aperta l'Esposizione universale 2015". Con queste parole Matteo Renzi ha aperto l'Expo a Milano. "Non ci credevano in tanti, grazie al sudore dei lavoratori e delle lavoratrici l'Expo è realtà", ha detto il premier nel suo discorso. "Non è ancora una scommessa vinta, abbiamo sei mesi per vincerla", ha aggiunto. "Siamo un grande Paese, abbiamo una grande forza, un grande ruolo. Basta piangersi addosso".