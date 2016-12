Renzi a Brescia, lancio di uova e fumogeni dai centri sociali: agente e carabiniere feriti

C'è stato anche un lancio di uova e fumogeni dal corteo del centro sociale "Magazzino 47" e un tentativo di circumnavigare la palazzina. Dal corteo è partito anche il lancio di anche qualche pietra verso gli agenti, che, hanno continuato, anche a colpi di manganelli, ad impedire al corteo di avvicinarsi alla Palazzoli.



Manifestanti tentano di sfondare cordone di polizia - I manifestanti dei centri sociali hanno provato a sfondare il cordone i polizia per avvicinarsi all'azienda, sede dell'assemblea Aib. Spintoni e manganellate da parte degli agenti che hanno utilizzato lacrimogeni. "Assediamo Renzi e le sue politiche" gridano i manifestanti. Non si registrano al momento contusi. Alcuni manifestanti sono intenzionati ad utilizzare un piccolo "drone" telecomandato con uno striscione "droni per l'art 18".



Striscione Fiom contro Renzi - "Renzi non hai mai lavorato giù le mani dal sindacato": è questo il testo di uno degli striscioni esposti dalla Fiom contro Renzi fuori dall'azienda di Brescia.