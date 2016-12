Renzi a Bergamo, dura contestazione da parte degli antagonisti

Matteo Renzi è giunto a Stezzano per fare visita alla sede della Brembo, accolto dal presidente Alberto Bombassei e dalle autorità locali, tra cui il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Ma a Beegamo, dove si recherà per dare il via alla campagna per il referendum costituzionale, è in atto una dura contestazione da parte degli antagonisti. Agenti in tenuta antisommossa stanno tenendo lontano la folla dal teatro Sociale dove è atteso il premier.