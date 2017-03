Regione Lombardia, indagato per truffa dg dello Sviluppo economico

E' indagato per truffa il direttore generale dello Sviluppo economico di Regione Lombardia, Danilo Maiocchi. Nel mirino della procura di Milano con lui è finito anche Marco Nicolai, ex direttore generale di Finlombarda, società finanziaria del Pirellone, per "truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche". L'indagine riguarda finanziamenti agevolati con fondi pubblici concessi da Finlombarda ad alcune imprese.