Regione convoca preside Rozzano

Marco Parma, il preside finito al centro di molte polemiche per aver "cancellato" gli eventi legati al Natale dell'Istituto comprensivo Garofani di Rozzano (Milano), è stato convocato per lunedì dall'ufficio regionale scolastico. All'incontro sarà presente anche Valentina Aprea, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro. Parma ha dichiarato che la sua decisione è stata presa per non creare situazioni di disagio tra i bambini.