Rapine violente a Milano: 6 arresti

08:41 - Sei persone, tra cui un minorenne, sono state arrestate dalla polizia di Milano e Sesto San Giovanni, perché ritenute responsabili di due violente rapine ai danni di un supermercato e in un negozio di articoli per animali a Pessano Con Bornago. I sei sono stati presi davanti al campo nomadi di via Idro. A bordo di un'auto avevano la merce rubata e numerose armi da fuoco. I banditi entravano nei negozi armi in pugno per farsi consegnare gli incassi.