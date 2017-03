Rapine a portavalori, Cc scoprono arsenale nel Milanese

Scoperto un arsenale di armi da guerra in un capannone industriale di Senago (Milano), usato come base operativa da un gruppo di rapinatori di portavalori. I carabinieri, entrati in azione nella notte, durante il blitz hanno arrestato un 44enne pregiudicato, proprietario del capannone, accusato di detenzione di armi illegali e da guerra e ricettazione.