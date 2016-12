Rapina in villa, il gioielliere Corazzo: il basista potrebbe essere un italiano

"La mia ipotesi è che uno dei banditi fosse un basista italiano ". Lo dice Rodolfo Corazzo , il gioielliere di 59 anni che due giorni fa ha ucciso uno dei tre rapinatori che hanno fatto irruzione nella sua villetta a Lucino di Rodano , nel Milanese. "Credo che addirittura sia originario della zona. E' l'unico che non ha parlato, dava indicazioni a gesti . Potrebbe aver fornito lui le indicazioni per arrivare a me", aggiunge.

"Mi hanno sequestrato tutte le armi per le indagini ma non ho paura. Credo che i due complici in fuga abbiamo altri problemi a cui pensare", aggiunge Corazzo all'agenzia Ansa. "Non temo per la mia vita, anche se ora sono disarmato. I banditi devono pensare a scappare ed è possibile che vengano catturati a breve. Non credo che io sia il loro prossimo obiettivo".