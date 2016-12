18:20 - Ha tentato di rapinare una villa a Vanzaghello, nel Milanese, ma è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti in seguito a una chiamata, ed è rimasto ferito in una sparatoria con i militari. Nella villa c'erano 3-4 malviventi e i carabinieri, minacciati, hanno esploso alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto uno dei banditi, ora in gravi condizioni in ospedale.