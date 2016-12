Rapina a mano armata a Milano

Rapina a mano armata in una farmacia, a Milano. E' successo in via Mac Mahon. Due uomini, armati di coltello e secondo la prima ricostruzione delle forze dell'ordine italiani, hanno minacciato i farmacisti di 51 e 40 anni, e sono riusciti a fuggire con l'incasso di 700 euro. E' intervenuta la polizia di Stato.