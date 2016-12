Ragazzo morto in gita, padre di Domenico: un contatto c'è stato

Per Bruno Maurantonio il figlio Domenico non era solo quando è precipitato dal quinto piano di un albergo di Bruzzano ( Milano ). "Non èpossibile fare una fine del genere in punta di piedi - dice al settimanale Oggi - . Senza un rumore, senza un grido, senza nulla. Si parla di un livido sul braccio e tracce di Dna sotto le unghie. Un contatto c'è stato".

"Sono stato nell'albergo. L'altezza della finestra - aggiunge Maurantonio - non è un dato interpretabile. Una persona non può sentirsi male e cadere, deve scavalcarla". Bruno Maurantonio risponde poi a chi ha suggerito che il figlio soffrisse di coliche: "Domenico aveva subito un intervento e il problema era stato risolto. Poteva mangiare di tutto, dal kebab alle patatine fritte. E se anche avesse avuto un problema si sarebbe chiuso in bagno. Non c'è ragione di uscire in corridoio o sedersi sul davanzale".