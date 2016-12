Ragazzo di 12 anni travolto da un treno nel Bresciano: è grave

Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un treno nella stazione di Bagnolo Mella, nel Bresciano. Stava andando a scuola, era in ritardo e con la bicicletta ha attraversato i binari nonostante le sbarre fossero abbassate. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è ricoverato in gravi condizioni.