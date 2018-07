Ragazzina dispersa, fiutate le tracce: ricerche in area circoscritta

Sono state circoscritte a circa 130 ettari le ricerche di Iuschra, la 12enne autistica dispersa da giovedì a Serle (Brescia). L'area individuata è quella in cui i cani molecolari avrebbero fiutato tracce. La zona è poco distante dal luogo in cui la ragazzina era stata vista per l'ultima volta prima di allontanarsi di corsa mentre era in gita con altri ragazzi disabili e gli operatori della Fondazione bresciana assistenza psicodisabili.