Ragazza impiccata a Milano, la sorella: "Non credo al suicidio"

"Non credo assolutamente che mia sorella si sia suicidata. Non lo avrebbe mai fatto e soprattutto, vista la riservatezza, mai a due passi da casa, usando un albero in una piazza". Lo ha detto Giorgia Benusiglio, sorella della stilista Carlotta trovata impiccata martedì a un albero a Milano, in piazza Napoli. "Io e la mia famiglia vogliamo la verità. Del fidanzato non voglio parlare, noi eravamo contrari per precisi motivi alla relazione", ha aggiunto.