Prof licenziato dopo condanna per pipì in cespuglio, sarà reintegrato

Sarà reintegrato Stefano Rho , il professore bergamasco licenziato a febbraio per non aver dichiarato un "precedente penale", ovvero una multa di 11 anni fa, comminatagli dopo essere stato sorpreso a fare la pipì in un cespuglio. Lo ha deciso il giudice del lavoro di Bergamo che ha disposto anche che gli vengano pagati gli arretrati.

All'uscita dal Tribunale, Rho era atteso da un gruppo di ragazzi che l'ha applaudito e abbracciato.



Il caso - Undici anni fa Stefano Rho fu sorpreso mentre orinava su un cespuglio: accusato di atti contro la pubblica decenza, fu condannato a pagare una multa di 200 euro. Nel 2013 entra di ruolo nella scuola e firma un'autodichiarazione dove dice "di non aver riportato condanne penali". Ed è proprio questa dichiarazione, in seguito a un controllo, a far perdere il posto a Rho, in quanto avrebbe giurato il falso. Dopo il licenziamento, arriva ora il reintegro.