Processo Mediatrade, la Cassazione assolve Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri

La Cassazione ha annullato senza rinvio le condanne per frode fiscale ad un anno e due mesi di reclusione emesse in appello nel processo Mediatrade nei confronti di Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, vicepresidente e presidente di Mediaset. Mediaset in una nota "esprime soddisfazione". Anche in primo grado erano stati assolti.