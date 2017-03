Primo giorno a casa per la bimba rapita dal padre siriano cinque anni fa

È inziata una nuova vita per la bimba di 7 anni rapita dal padre siriano cinque anni fa che da allora non ha più rivisto la mamma, Alice Rossini. Ora che le due si sono ricongiunte la madre ha fatto conoscere alla figlia le due sorelline avute con un altro compagno negli anni della sua assenza, quando la piccola era ad Aleppo, città d'origine del padre. Nella casa in brianza Alice cercherà di far riabituare la bambina alla vita italiana.

Nonostante la piccola parli solo arabo, la madre è fiduciosa e dichiara: "Imparerò a capirla". Sulla prima giornata trascorsa insieme ha detto: "Ha passato l'intera giornata di ieri a giocare con il telefonino e con le sorelle, è sorridente. Ha fatto anche colazione all'italiana con latte e biscotti". Per aiutare la bambina a superare il trauma del rimpatrio, poco distante da casa ci sono i nonni paterni che per qualche tempo resteranno in Italia. La piccola dovrà infatti affrontare anche lo choc di un padre in carcere per averla rapita, oltre a quello della separazione forzata da una terra che ormai era diventata la sua casa.