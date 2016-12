Presunti jihadisti,no risposte Gip

Il tunisino Lassaad Briki e il pakistano Muhammad Waqa, arrestati mercoledì a Brescia per terrorismo internazionale, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia in carcere davanti al gip Elisabetta Meyer e al pm Enrico Pavone. Continuano intanto gli accertamenti della Digos sul materiale sequestrato ai due presunti jihadisti, tra cui un manuale di auto addestramento, scaricato dalla Rete.