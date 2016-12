Preside aggredita a Milano,dirigenti scolastici scrivono al ministero: "Lasciati soli"

" Non si può lavorare in trincea , con mille scadenze e difficoltà e poi essere lasciati soli alla mercé di violenze private, fisiche e morali ". Inizia così una lettera che 40 presidi lombardi hanno scritto al ministero dell'Istruzione dopo l'aggressione subita mercoledì dalla collega Anna Lamberti , picchiata nell'atrio dell'istituto che dirige, la scuola elementare Nolli Arquati a Milano .

"La barbarie della violenza - prosegue la lettera -, a maggior ragione su una donna, non può e non deve essere tollerata tanto meno in un contesto educativo come quello scolastico. Noi dirigenti scolastici ci stringiamo intorno alla collega e chiediamo con forza che si prenda una posizione chiara e netta da parte del ministero".



Forse aggressioni legate a tension nell'istituto - La Lamberti, preside dal 2012, si è insediata nell'istituto meneghino a febbraio. Nonostante la donna non ne abbia fatto cenno, non è esclusa l'ipotesi che l'aggressione subita possa essere da ricollegare a presunte tensioni nate al suo arrivo.