Presi i borseggiatori di Malpensa

Due borseggiatori romeni colpivano negli ultimi giorni a Malpensa, in particolar modo al check-in dove i passeggeri in fila sono più vulnerabili. Dopo le denunce di alcuni turisti russi e cinesi, tramite la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza, gli investigatori sono riusciti a individuare i ladri, che dopo aver effettuato i colpi correvano in bagno per cambiarsi e rendersi irriconoscibili.