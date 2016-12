Pregiudicato uccide la madre a botte a Milano, arrestato

Un pregiudicato algerino di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver ucciso la madre, di 64 anni, nel loro appartamento in via Savoia, a Milano. E' avvenuto la notte scorsa. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di un vicino che ha sentito urla e rumori provenire dall'abitazione. Secondo quanto emerso finora, sembra che l'algerino abbia ucciso la madre a botte. Ignote, invece, le cause dell'omicidio.