Polmonite, assessore al Welfare Lombardia: "Pensiamo sia legionella"

"Abbiamo la certezza che si tratti di polmonite batterica". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, parlando degli episodi di polmonite che si stanno registrando nel Bresciano. In quanto al tipo di batterio, nell'ultimo periodo "sono in aumento i casi di legionella e questo ci fa pensare che il batterio in questione sia proprio la legionella", ha aggiunto.