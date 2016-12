E' stato fermato dalla polizia l'uomo che venerdì mattina, nel Comasco , aveva trascinato un poliziotto che aveva cercato di bloccarlo mentre era in auto, ferendolo gravemente. Si tratta di un marocchino di 19 anni, Hamine Sousiane. L'episodio era avvenuto a Mariano Comense durante un'operazione antidroga. Per il giovane nordafricano l'ipotesi di reato è di tentato omicidio. Hanno lavorato alle indagini lo Sco e le squadre mobili di Lecco, Como e Milano.

Il marocchino aveva investito l'agente per sfuggire all'arresto per spaccio di droga. E adesso il poliziotto si trova ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Sant'Anna di Como. Le sue condizioni sono gravi per i traumi riportati. Dopo l'incidente, il nordafricano era riuscito a fuggire.



Lasciata l'auto a poca distanza dal luogo dell'episodio, era riuscito a far perdere le sue tracce. Le ricerche erano state estese a tutta la Brianza e l'uomo è stato rintracciato nel capoluogo lombardo.