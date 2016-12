Pm: Corona "delinquente professionale", stop ai servizi sociali

Il procuratore aggiunto della Dda, Ilda Boccassini, e il pm Paolo Storari, che hanno chiesto e ottenuto l'arresto di Fabrizio Corona, hanno contestato all'ex fotografo dei vip la "professionalità nel reato", prevista nell'articolo 105 del Codice penale. Nel frattempo, il magistrato di Sorveglianza Giovanna Di Rosa ha sospeso l'affidamento in prova per Corona, accusato di intestazione fittizia di beni in relazione al sequestro di 1,7 milioni di euro.