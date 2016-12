Pioltello, il palazzo è al freddo e i bimbi dormono col cappotto

Per il terzo inverno consecutivo sono al freddo e dormono con i giacconi addosso in stanze con la muffa alle pareti a causa dell'umidità: non succede in una zona di guerra, ma nella civilissima Pioltello, alle porte di Milano, dove 90 famiglie, anziani e bambini compresi, vivono dal 2012 in un complesso senza riscaldamento a causa di 20 condomini morosi che hanno accumulato un debito di 350 mila euro nei confronti dei fornitori.

L'impianto è centralizzato e le norme di sicurezza impediscono di installare caldaie in ogni singolo appartamento. Chi può cerca dunque di arrangiarsi con i condizionatori - costo medio 2 mila euro - o con le stufette elettriche, che però sono poco efficaci. Qualcuno è ricorso persino alle bombole del gas, pericolose e anch'esse vietate dai regolamenti.



Mentre alcuni appartamenti dei morosi sono stati pignorati, a fatica si cerca una soluzione. Se pure il riscaldamento fosse ripristinato, la centrale comune, dopo tre anni di attività, sarebbe infatti inservibile e andrebbe sostituita, ma il preventivo ammonta a 100 mila euro. I condomini aspettano dal nuovo amministratore il via libera a una caldaia per scala, ma anche in questo caso saranno necessari dei lavori preliminari per cambiare le canne fumarie: si tratterebbe comunque di migliaia di euro di spesa, per di più con il rischio che qualcuno si rifiuti di pagare.