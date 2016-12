Piedi sporchi in casa: il grillino Vito Crimi lancia l'allarme e la Rete si scatena

Dall'esistenza delle sirene, al mistero delle polveri nere che sporcano casa. I grillini inciampano ancora una volta nei social network. A scatenare la reazione del popolo del web è questa volta l'ex capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle, Vito Crimi, reo di aver condiviso sul suo profilo di Facebook il messaggio di un amico di Ghedi (BS). Nel testo, introdotto da Crimi con un profetico "Leggete, prima di ridere", l'uomo racconta le sue preoccupazioni per la polvere trovata sul pavimento di casa al ritorno dalle vacanze. "Quello che mi spaventa - si legge - è che non si tratta della normale polvere. E' una polvere nera e sottile... polveri contenute nell'aria che respiriamo". Allegate al post, due foto dei piedi del figlio, diventati neri dopo una camminata scalzo per casa. Immediata la reazione del web: in poche ore il post è stato condiviso 2.500 volte, in un fiume di oltre 1.500 commenti per nulla teneri con il grillino.