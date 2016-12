Picchiatore di Milano, il ministro Orlando: "Acquisiremo gli atti"

"Non so se il giudice si sia dimenticato la scorta o abbia ritenuto non utile il provvedimento. I miei uffici stanno acquisendo gli atti per capire cosa sia successo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervenendo sulle polemiche per la fuga di Nicolas Orlando Lecumberri, il dj spagnolo arrestato dopo una serie di aggressioni a Milano. Il giovane, scarcerato, avrebbe dovuto recarsi in una struttura psichiatrica.