Pavia, trovato il corpo di una donna strangolata: il figlio confessa

Alla donna, che viveva col marito disabile e il figlio nella frazione Villanova de' Beretti del comune di Giussago (Pavia), si è risaliti dopo che sabato sera sono dovuti intervenire i soccorritori del 118 perché il 23enne, in seguito a una crisi, ha accoltellato il padre disabile ferendolo, ma in maniera non grave. Trasportato per un trattamento sanitario obbligatorio alla psichiatria del San Paolo, a Milano, il giovane - in modo confuso e frammentario - avrebbe fornito informazioni anche sulla madre sparita da tre settimane e avrebbe confessato di essere il responsabile della sparizione della donna. Grazie alle sue indicazioni, sono scattate le ricerche nelle campagne e i vigili del fuoco, guidati dal cattivo odore, hanno trovato il corpo di Rosetta Papparella quasi mummificato.



Marco Fiorentino è ora sottoposto a fermo giudiziario con l'accusa di omicidio volontario. Al collo della donna sono stati ritrovati evidenti segni di strangolamento.