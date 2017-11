Pavia, treno centra auto ferma sui binari: linea interrotta

Polla- Petina

Un treno regionale partito da Pavia e diretto a Cremona ha centrato un'auto rimasta incastrata sui binari tra le sbarre del passaggio a livello. L'incidente, che non ha provocato feriti, è avvenuto all'altezza della frazione Camporinaldo di Miradolo Terme, nel Pavese. Il conducente dell'auto, non riuscendo a spostarla, è sceso per mettersi in salvo e il macchinista, pur avvisato, non è riuscito a evitare l'impatto. Interrotta la linea ferroviaria.