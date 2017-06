"Prenderemo una decisione in base alle indagini"Non è stata una goliardata di fine anno né una semplice rivalità: l'assalto al liceo Copernico da parte dei vicini dell'istituto tecnico verrà punito non solo dalla legge dello Stato ma anche a scuola dal punto di vista disciplinare. "Provvedimenti durissimi e punizioni per i colpevoli, perché anche se i tafferugli si sono concentrati all'esterno dell'istituto, la scuola è comunque coinvolta", spiega la preside dell'Itis. Pioggia di 5 in condotta in arrivo? "Non possiamo escludere nulla – risponde Giancarla Gatti Comini –. Vero che è successo tutto fuori dai nostri cancelli, ma questo resta un fatto di scuola che non possiamo e non dobbiamo ignorare". "I consigli di classe si possono riaprire e in base ai risultati delle indagini della polizia e prenderemo una decisione", assicura.