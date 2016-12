Pavia, prega sulla tomba ma la madre non c'è, chiede 50mila euro al Comune

Fossarmato, frazione di Pavia. Per vent'anni ha portato i fiori sulla tomba della madre scomparsa nel 1995 senza sapere che i resti non erano più li. Anzi: non erano mai stati dove l'uomo ha sempre pregato. La scoperta nel 2014 quando Gianni Garlaschelli, in seguito alle esumazioni disposte dal Comune, si è reso conto che non c'era la bara della madre. E nessuno sa dove sia finita la bara. Per questo Garlaschelli chiede 50mila euro di danni al Comune. L'udienza è fissata per il prossimo 2 giugno al tribunale di Pavia.