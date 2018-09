Pavia, pirata strada: 17enne investita da auto guidata da minorenne

Una ragazza di 17 anni di Casorate Primo (Pavia) è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stata investita, intorno alle 3 di notte, da un'auto condotta da un suo coetaneo residente nello stesso Comune. I carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile che si era allontanato. Il 17enne è stato denunciato, in stato di libertà, per lesioni personali stradali gravi e guida senza patente.