Pavia, non ce l'ha fatta la donna segregata in casa e denutrita

12:33 - E' morta Laura Carla Lodola, la 55enne di Pavia tenuta segregata in casa in estremo stato di denutrizione. Dall'ospedale dove era stata ricoverata confermano che pesasse poco più di 15 chili e hanno fatto sapere di non aver mai visto una cosa del genere. Le cure dei medici non sono bastate per risollevarla. Il suo convivente si trova attualmente in stato di fermo e potrebbe essere accusato di omicidio colposo.

La donna era stata ricoverata in ospedale martedì dopo che il convivente, il 60enne Antonio Calandrini, aveva chiamato i soccorsi.



I medici, giunti nell'appartamento si erano trovati davanti a una scena agghiacciante: la donna era ridotta a uno scheletro, coperta di piaghe da decubito e costretta a letto forse da anni, in condizioni igieniche disastrose e con un'alimentazione pressoché inesistente.



Il convivente dopo un lungo interrogatorio è stato arrestato con l'accusa di abbandono di incapace e sequestro di persona. L'uomo ora potrebbe essere accusato di omicidio colposo.



La notizia della morte è stata appresa in diretta, questa mattina, dall'inviato di "Mattino 5" la trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci e Federico Novella.