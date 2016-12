01:19 - Una donna è stata travolta nel pieno centro di Pavia da un'auto che era appena stata rubata. Il tutto e' successo in strada Nuova, la via più centrale della città. La macchina non si è fermata e ha trascinato Elena Maria Madama, 26enne consigliera comunale del Pd per metri. I due uomini a bordo l'hanno poi abbandonata in una via adiacente e sono fuggite a piedi.