Pavia, immigrato picchiato perché su monopattino elettrico: "Per te è troppo costoso"

Sfrecciava con quel monopattino elettrico che i suoi aggressori hanno ritenuto fosse troppo costoso per lui. Così tre 50enni di Mortara (Pavia) hanno bloccato davanti a un bar un giovane del Benin, lo hanno insultato e picchiato, provocandogli ferite guaribili in 15 giorni. I carabinieri hanno individuato gli aggressori e li hanno denunciati per lesioni personali, danneggiamento e discriminazione razziale. I fatti risalgono al 1° settembre: la vittima, 25enne, prima di essere aggredita, si è sentita dire: "Noi lavoriamo ogni giorno, tu come fai a permetterti una cosa del genere?".