Pavia, entrano in casa da albero e portano via 100mila euro

Rapina in abitazione da oltre 100mila euro tra ori e pietre preziose ai danni di una vedova di 82 anni di Garlasco, in provincia di Pavia. E' avvenuto la notte scorsa, quando la pensionata si è svegliata trovandosi in camera tre individui con i volti coperti, che avevano raggiunto il balcone al secondo piano arrampicandosi su un albero. Le hanno intimato di non muoversi e poi hanno rovistato in tutto l'appartamento, racimolando l'ingente bottino.