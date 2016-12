Pavia, "Elena falciata di proposito"

14:19 - Elena Madama sarebbe stata investita di proposito. E' quanto emerge dal racconto di due passanti. Poco prima di essere travolta, la giovane consigliera comunale del Pd avrebbe rimproverato il pirata in Piazza Italia, uno slargo nel centro di Pavia, vicino al luogo dell'investimento. I due sostengono di aver assistito a un battibecco: la donna avrebbe protestato con il conducente, che guidava contromano, e gli avrebbe urlato qualcosa.

Non sapeva di aver di fronte un rapinatore, con arnesi da scasso e refurtiva in macchina. Il bandito avrebbe allora ingranato la retromarcia, ben sapendo che la donna era alle sue spalle, e l'avrebbe investita. La donna sarebbe caduta a terra, si sarebbe rialzata, ma poi è rimasta agganciata al veicolo, forse coi vestiti, ed è stata trascinata per 500 metri.



L'ultimo resoconto, confrontato con i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, ha convinto il magistrato a contestare il tentato omicidio volontario. L'aggressore e il suo complice però sono ancora latitanti: le loro tracce si sono perse alla stazione ferroviaria. Da dieci giorni la donna è ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano. Resta sedata, ha subito un secondo intervento al volto, nei prossimi giorni ne affronterà altri al bacino e alle gambe. Solo lei forse potrà spiegare l'esatta dinamica di quella sera disgraziata, ma è ancora presto perché possa essere svegliata dal coma farmacologico.