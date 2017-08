Pavia, dà fuoco al vicino perché troppo rumoroso

L'ennesima lite condominale a causa dei rumori molesti finita in tragedia. Un uomo di 41 anni di Vigalfo, una frazione di Albuzzano in provincia di Pavia, nella notte tra sabato e domenica ha tentato di dare fuoco al proprio vicino, un ragazzo di 27 anni. L'autore del gesto è nel carcere di Pavia con l'accusa di tentato omicidio, mentre la vittima è stata ricoverata in gravi condizioni al reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

Secondo il racconto di altri condomini, questa non era la prima lamentela riguardo i rumori prodotti dal vicino. Già in passato c'erano state delle discussioni tra i due. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio, quando l'uomo di 41 anni si è presentato alla porta del vicino, ha suonato, gli ha gettato addosso del liquido infiammabile per barbecue e ha appiccato il fuoco.



Immediati i soccorsi, che hanno trasportato il giovane all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni. Anche l'autore del gesto è rimasto ustionato, anche se in maniera leggera e ora è nel carcere di Pavia con l'accusa di tentato omicidio.