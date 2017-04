Pavia, contratto trappola: sono italiani ma vengono pagati in moneta romena

Sono italiani, lavorano in Italia (nell'Oltrepò pavese) ma ricevono uno stipendio romeno . E' quanto denunciano i sindacati della Filt-Cgil che venerdì scorso hanno organizzato uno sciopero alla Ceva Logistics Italia. Il meccanismo è semplice: il contratto è romeno e prevede uno stipendio in parte in euro, in parte in leu, la valuta romena. Così in un mese si guadagnano poco più di 300 euro (1.400 leu) e senza contributi.

La multinazionale dei trasporti e della logistica, come riporta La Repubblica, si avvale per la manodopera di un'agenzia interinale con sede in Romania. Ques'ultima si rivolge a sua volta ad un'altra società e in questa lunga trafila sempre al ribasso (ogni azienda ricorre ad altre per la ricerca di lavoratori) ai 70 dipendenti infine viene proposto - tramite il consorzio di cooperative "Premium Net" - un contratto dalla Byway Jpb Consulting srl.



"La parte fissa veniva pagata in leu, e una piccola parte in euro - spiega sempre a La Repubblica Massimo Colognese, segretario provinciale della Filt-Cgil - .Questi contratti prevedono una retribuzione mensile di 1.400 leu (307 euro), ma il costo del lavoro per l'agenzia è molto più basso".



"Somministrando i lavoratori dall'estero, pagano le tasse in Romania risparmiando - ricordano dalla Cgil - . Ma per il lavoratore dal punto di vista contributivo e fiscale non c'è traccia di niente".



La prassi è abbastanza diffusa in alcuni settori nei quali lavorano facchini, camionisti e operai.



Dopo le proteste dei sindacati, la Ceva Logistics sembra che abbia chiesto al Consorzio Premium di interrompere i rapporti con la Byway Jpb Consulting romena.