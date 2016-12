Pavia,blocco traffico per 3 giorni

Anche Pavia, come Milano e altri comuni lombardi e dell'area metropolitana, bloccherà per tre giorni la circolazione delle auto: una misura adottata per cercare di migliorare lo stato dell'aria, dopo l'allarme scattato per i livelli di Pm10 che da settimane sono al di sopra dei livelli critici. Da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre non sarà possibile circolare in macchina dalle 10 alle 16.