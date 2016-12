Pavia, baby vandali lanciano sassi e distruggono monumento

Una bravata che può costare molto cara, soprattutto a una famiglia di due fratellini di 5 e 6 anni. I bambini hanno lanciato per gioco sassi contro la fontana al centro di Pavia, rompendo la vetrata del monumento dedicato al crollo della Torre Civica a Pavia. Sono state le telecamere in zona a far scoprire i colpevoli. Ora la famiglia rischia di dover pagare il danno, stimato almeno 6mila euro.