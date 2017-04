Pavia, auto urta passegino: bimbo di 3 anni ricoverato in ospedale

A Pavia, non lontano dal centro storico, un'auto ha urtato un passeggino sul quale si trovava un bambino di 3 anni. Il piccolo, che è caduto, è finito all'ospedale. L'automobilista non si è fermato per prestare soccorso, proseguendo nel suo tragitto; non è escluso che non si sia neppure accorto di quanto era successo. Sono state subito avviate indagine per risalire al conducente dell'auto. Per il bambino solo qualche lieve contusione.