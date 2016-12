Pavia, arrestati ex dirigenti Asm

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pavia stanno eseguendo quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ex dirigenti delle società municipalizzate Asm Pavia Spa e Asm Lavori Srl. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i quattro arrestati sarebbero accusati, a vario titolo, di essersi appropriati di 2 milioni di euro. Sono in corso diverse perquisizioni presso enti pubblici ed abitazioni private.