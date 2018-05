Pavia, 72enne muore trascinato dal paracadute di un dragster

Un addetto antincendio della Protezione civile è morto trascinato da un paracadute durante le prove di una gara di drag racing sulla pista dell'aeroporto di Rivanazzano (Pavia). L'uomo, che aveva 72 anni, è stato agganciato all'altezza del collo dalla funicella del paracadute mentre il mezzo era in fase di frenata. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La Procura ha aperto un'inchiesta.