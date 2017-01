Pavia, 70enne colpita da meningite non contagiosa: è grave

Una donna di 70 anni è ricoverata per meningite nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Matteo di Pavia. Lo riporta la Provincia Pavese, spiegando che le condizioni della donna non sono gravissime ma la prognosi resta riservata. Secondo quanto comunicato dall'ospedale, "non si tratta di meningite meningococcica, patologia particolarmente invasiva, ma deriva invece da un'infezione interna che non deve far temere eventuali contagi".