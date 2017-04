Pavia, 14enne marocchina tolta alla famiglia: veniva picchiata e frustata

La vicenda è stata riportata dal quotidiano "La Provincia Pavese", precisando che nei confronti dei parenti è stata avviata un'indagine. La versione della famiglia differisce da quella della ragazza e i parenti si difendono sostenendo che intervenivano sulla figlia con severità solo per il suo comportamento a loro avviso molto riprovevole: non voleva più andare a scuola, rientrava tardi, si vestiva in modo eccessivo.



Quello che è certo al momento è che la ragazza è finita in ospedale per contusioni multiple, e per questo ha presentato denuncia. I giudici, in attesa dell'accertamento dei fatti, hanno deciso di affidarla provvisoriamente alla comunità.