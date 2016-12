Passerella Christo, nella notte una tempesta ma l'opera regge

Inibito servizio ferroviario - Ma il successo dell'opera continua a causare disagi. Anche domenica è stata inibita dalle autorità la circolazione ferroviaria, per motivi di ordine pubblico, costringendo migliaia di persone presenti nella stazione di Brescia a rinunciare alla visita all'opera e favorendo di conseguenza chi aveva deciso di utilizzare mezzi propri. Traffico sospeso verso The Floating Piers tra 10-12 - Per la giornata di lunedì invece è stato mantenuto l'orario di apertura dei parcheggi e il traffico sia ferroviario che veicolare diretto a The Floating Piers verrà sospeso tra le 10 e le 12.

Prefetto: potrebbe riaprire di notte - "Non escludo che da lunedì o martedì si possa tornare a riaprire la passerella anche di notte, per poterla rendere godibile e fruibile anche con la luna". Lo ha detto il prefetto Brescia, Valerio Valenti. Il provvedimento per la chiusura notturna, ha spiegato, è stato un provvedimento opportuno "sia perché è richiesto dall'organizzazione per poter rammendare la struttura nella parte del tessuto, o per riparare eventuali danni, ma anche per la piccola isola di Monte Isola, che in questi giorni si è trasformata in un centro di fortissima attrazione turistica e che necessita di essere pulita".



L'opera non sarà prorogata - Nessuna proroga, invece, dopo il 3 luglio. "Certamente abbiamo provato a sondare la sua disponibilità a modificare i termini del contratto, per così dire" ha raccontato il prefetto: "ma chi conosce l'artista sa che queste sono proposte irricevibili: Christo ha individuato in 15 giorni il tempo massimo per l'installazione".