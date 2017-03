Papa Francesco saluta i milanesi in piazza Duomo: vengo da sacerdote

Dopo l'incontro ravvicinato con tre famiglie delle Case Bianche di via Salomone a Milano, Papa Francesco ha raggiunto piazza del Duomo. Parlando a migliaia di fedeli accorsi ha detto: "Buongiorno, vi ringrazio per la vostra accoglienza così calorosa. Vi ringrazio per i doni che mi avete offerto:la stola, un dono sacerdotale e io entro a Milano come sacerdote".