Papa Francesco a Milano: "Grazie dei doni, entro come sacerdote"

Oltre 2.500 tra uomini e donne in divisa a Milano, tra forze dell'ordine e polizia locale, stanno garantendo la sicurezza durante gli spostamenti di Papa Francesco a Milano, salutato nelle sue tappe da circa 1 milione di fedeli. Durante il bagno di folla in piazza Duomo, il Santo Padre ha ringraziato i milanesi, ricordando che "la Chiesa deve essere disponibile con tutti". "Entro in città da sacerdote", ha umilmente aggiunto.